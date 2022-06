Le occasioni del volantino Bennet sono assolutamente imperdibili, proprio in questi giorni gli utenti sono liberissimi di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, avendo la certezza di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di prodotti qualitativamente elevati.

Il risparmio è molto importante nei negozi di casa Bennet, grazie soprattutto ad importanti riduzioni rispetto al prezzo originario di listino, le quali vengono necessariamente applicate in fase di acquisto, senza intaccare le condizioni di vendita, ovvero sono legate ad una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, e prevedono anche la variante no brand nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet, che sorpresa: ottime offerte per tutti

Con il volantino Bennet, gli utenti possono davvero pensare di mettere mano al portafoglio e riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, almeno in confronto ai listini del periodo. La campagna promozionale propone l’acquisto di un bellissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo non supera i 699 euro, ed allo stesso tempo garantisce l’accesso alla variante da 128GB di memoria interna, ottima data l’impossibilità di estendere la ROM tramite microSD.

Sono anche presenti innumerevoli prodotti in promozione a meno di 300 euro, sono tutti smartphone con sistema operativo Android, che permettono a tutti gli effetti di godere di discrete prestazioni generali, tra questi troviamo chiaramente Galaxy A12, Galaxy A32 o anche Galaxy S20 FE, tutti disponibili all’acquisto alle classiche condizioni di vendita espresse e raccontate in precedenza.