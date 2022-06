Apple rilascerà a breve i suoi AirPods Pro 2 ma nessun dettaglio era emerso in rete su quelle che saranno le novità introdotte, fino ad ora. Alcune immagini rese note dal portale 52audio.com svelano gli aggiornamenti proposti dal colosso e quindi il design della nuova generazione di auricolari insieme alle funzionalità inedite.

Apple AirPods Pro 2: specifiche, design e funzionalità!

Le novità previste sugli Apple AirPods Pro 2 non sono poche. Tenendo conto di quanto trapelato, il colosso potrebbe infatti includere nuove funzionalità davvero interessanti. Gli auricolari, oltre a garantire una migliore qualità audio e una cancellazione attiva del rumore ancora più efficiente, potrebbero essere in grado di misurare la frequenza cardiaca e la temperatura corporea. Le due opzioni garantiranno l’utilizzo della funzione fitness, che potrà essere sfruttata in maniera efficiente tramite il ricorso ad un Apple Watch.

Dal punto di vista estetico non sembrano essere state introdotte particolari modifiche. Gli AirPods Pro 2 saranno sostanzialmente identici alla versione precedente ma la custodia sarà rinnovata dall’introduzione di una porta USB-C e di un microfono utile al fine di percepire i suoni esterni.

Apple darà il via alla produzione di massa dei suoi auricolari nelle prossime settimane con l’intenzione di procedere con il lancio entro la fine dell’anno. Gli AirPods potrebbero quindi arrivare insieme ai nuovi iPhone 14, il cui debutto dovrebbe avvenire nel mese di settembre. Sulla data di lancio non si hanno ancora particolari informazioni ma le prossime settimane potrebbero svelare con largo anticipo quelli che sono i piani del colosso e le sue prossime mosse.