WhatsApp: spiare le persone è diventato una sciocchezza, il trucco semplicissimo

Durante gli ultimi anni WhatsApp ha fatto di tutto pur di tenere lontani dalle chat gli spioni. Tutti i trucchi per spiare qualsiasi conversazione infatti sono stati resi nulli grazie alla grande attività da parte dell’applicazione, la quale infatti ha distrutto qualsiasi altro applicativo in grado di infrangere la legge. Esiste però un modo alternativo che di certo però non mi permetterei di spiare le persone come volete voi.

WhatsApp può essere spiato con una nuova applicazione di terze parti, è gratuita ma soprattutto legale

In tanti non ci avrebbero mai pensato ma a quanto pare esiste un metodo molto utile ma soprattutto semplice per tenere traccia dei propri contatti telefonici. Il tutto conoscendo i loro movimenti su WhatsApp, senza sapere però quello che è il contenuto delle chat. Esatto, se speravate di poter essere degli spioni e infrangere la privacy delle persone, non è questo l’articolo giusto da leggere. WhatsApp infatti non ha mai permesso tale pratica e la nuova applicazione di terze parti che invece offre un’opportunità, lo fa per conoscere gli orari di accesso e di uscita dalla chat.

Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione molto famosa che si può scaricare dal web in maniera gratuita. Sarà possibile per le persone che scaricano l’applicativo, selezionare una o più persone dal proprio elenco dei contatti. Durante la giornata, ogni qualvolta le persone contrassegnate si connetteranno o disconnetteranno, l’utente spione di turno potrà essere avvisato. Arriverà infatti una notifica istantanea che segnalerà il movimento. Inoltre alla fine della giornata, ci sarà un report completo ad aspettarvi.