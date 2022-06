Unieuro attiva una campagna promozionale che nasconde al proprio interno sconti davvero scandalosi, rappresentanti la perfetta soluzione per gli utenti che vogliono accedere a prodotti di qualità, spendendo sempre il minimo indispensabile.

Il rapporto qualità/prezzo, come potete facilmente immaginare, è assolutamente favorevole per tutti coloro che sceglieranno di recarsi in negozio, o comunque affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. In particolare, scegliendo questa seconda opzione si avrà pieno diritto a ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse superare il valore limite di 49 euro.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili solo oggi i codici sconto Amazon gratis.

Unieuro: offerte da non credere per tutti

Ottime offerte ed occasioni attendono gli utenti che vorranno recarsi in negozio da Unieuro, una buonissima selezione di sconti legati agli smartphone top di gamma, è stata snocciolata all’interno dell’ultima campagna promozionale.

Tar i modelli da non perdere assolutamente di vista, ad esempio, troviamo Oppo Find X5, in vendita a 999 euro, ma anche il nuovissimo Galaxy S22, il cui prezzo di 799 euro lo rende sicuramente appetibile agli occhi di moltissimi, senza trascurare l’ottimo Xiaomi 11T Pro, in vendita nel periodo corrente a soli 629 euro. Sempre nel medesimo volantino trovano anche posto innumerevoli smartphone più economici, come Galaxy A22, Motorola Edge 30 (ed anche 30 Pro), per finire con Redmi Note 11 Pro.

Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda stessa, troverete i migliori prezzi nel dettaglio, con offerte sempre più interessanti.