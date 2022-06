La casa nipponica esperta in console Sony ha ormai da anni abbandonato la fascia del mercato dedicata alle console portatili, dopo l’immenso successo portato avanti da PSP, seppur limitata dal supporto fisico UMD, il tonfo di PSVita ha messo la parola fine a tutta la storia che vede Sony coinvolta nel mondo portatile abbassandone le ambizioni.

Qualcosa è però cambiato quando Nintendo con la sua Switch ha mostrato al mondo le potenzialità di questa fascia del mercato che vorrebbe invece ancora avere delle opzioni in più per godere dei propri titoli preferiti, segno dunque che tale branca consente di intercettare un pubblico più ampio.

Possibile dietrofront

La foto che vedete in copertina mostra un leak esposto da un famoso leaker, parliamo di Daniel di ZONEofTECH, il quale precedentemente aveva anticipato con estrema precisione il kit di sviluppo di PlayStation 5 pubblicandone le prime immagini in alta risoluzione, quindi si tratta di una fonte che gode almeno del beneficio del dubbio.

Il render in questione mostra una console con tanto di croce direzionale e dashboard identica a quella di PlayStation 5 con un grande schermo al centro, in pieno stile conforme a quanto visto in passato, il leaker tra l’altro invita a rimanere sintonizzati lasciando intuire che presto potrebbe arrivare altro da poter visionare.

Non è più utopia pensare ad una nuova console portatile, basti pensare che le nuove tecnologie consentono di eseguire titoli tripla A anche su console di dimensioni ridotte, grazie a processori grafici potenti seppur di dimensioni ridotte, un esempio è il nuovo Ryzen 7 6800U, grazie alla sua GPU integrata Radeon 680M.