Trony propone agli italiani un volantino assolutamente da capogiro, la perfetta soluzione che aiuta a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, senza mai richiedere una rinuncia particolare in termini di prestazioni generali su cui è possibile fare affidamento.

Il volantino riparte proprio dall’estrema disponibilità sul territorio nazionale, ricordiamo infatti che gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Trony, possono essere completati senza alcuna difficoltà recandosi nei negozi fisici di tutta Italia, ma non sul sito ufficiale. I prodotti risultano essere commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente sbrandizzata.

Trony: offerte e grandi sconti per tutti

Sconti davvero molto interessanti vi attendono in questi giorni da Trony, il volantino punta forte su una coppia di prodotti a prezzi mai visti prima, quali sono Galaxy S22 e Apple iPhone 13. Il primo è oggi disponibile a soli 849 euro, nella variante che prevede 256GB di memoria interna e 8GB di RAM, per scendere poi verso l’ottimo Apple iPhone 13, il cui prezzo di 799 euro (per la versione con 128GB di ROM) risulta essere più che adeguato alle prestazioni offerte.

Non mancano chiaramente tantissimi altri prodotti decisamente più economici, quali possono essere legati a Oppo Reno6, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Honor X7, Oppo A94, Motorola Edge 30, Realme 9i, Oppo A16 e similari, tutti proposti ad un prezzo che comunque non supera i 400 euro. I dettagli del volantino sono disponibili direttamente sul sito ufficiale.