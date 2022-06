Oggetti di valore: occhio al vintage, è in grado di farvi guadagnare migliaia di euro!

Il passato è passato e proprio per questo possiede un valore straordinario, la cosa importante è saperne cogliere il succo. Per intenderci, in casa vostra ci saranno sicuramente almeno uno o più oggetti di valore vintage che avrete fatto invecchiare nel dimenticatoio. Ecco, sapete che, anziché trascurarli in tal modo, avreste potuto rivenderli già da tempo per poi guadagnarci bei soldoni? Beh, ora lo sapete. Ecco gli oggetti più costosi in circolazione.

Oggetti di valore: l’elenco è lunghissimo e vario, ecco i costi

Tra gli oggetti di valore facilmente reperibili in soffitta vi sono:

Biancheria antica

Chi avrebbe mai pensato di poter vendere la biancheria antica, eppure è più che possibile. Lenzuola, coperte, e camicie da notte, se risalenti a fine Ottocento o ai primi del Novecento, valgono diverse migliaia di euro.

Posate antiche

Le posate antiche nate prima del 1830 e realizzate interamente a mano (come anche quelle della Guerra Civile del 1860) sono molto ricercate dai collezionisti e possono valere un bel gruzzoletto!

Fotografie e poster vintage

Anche le fotografie d’epoca sono ben quotate. Alcuni antichi capolavori su pellicola a volte superano i milioni di euro! Mentre i poster, le locandine e i manifesti vintage sono pagati oltre i 360 mila euro.

Libri antichi

Rimanendo sul cartaceo, i libri in prima edizione sono tra gli oggetti più ricercati dai collezionisti e ci sono siti appositi di aste online come Catawiki che ne permettono la vendita. Assurdo ma vero, se in buone condizioni, i libri vengono valutati migliaia di euro, ma mai quanto il Codice Leincester di Leonardo da Vinci!

Vinili rari

Alcuni dei vinili più rari possono raggiungere cifre veramente da record. Basta pensare a The Black Album di Prince. Si tratta del disco in vinile più prezioso, costoso e ricercato dai collezionisti, il suo valore si aggira sui 28 mila dollari.