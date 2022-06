Il gestore WindTre dedica un pensiero ai suoi ex clienti e tenta di riconquistarli lanciando una nuova offerta che permette di ricevere 100 GB al mese. A soli 5,99 euro al mese, infatti, alcuni clienti potranno ricevere la nuova WindTre GO 100 Top +.

Torna in WindTre con la nuova offerta a 5,99 euro al mese!

La nuova offerta WindTre GO 100 Top + è rivolta esclusivamente agli ex clienti che riceveranno l’apposita comunicazione da parte del gestore tramite SMS.

L’offerta è disponibile a un costo di soli 5,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione. L’attivazione potrà essere effettuata gratuitamente presso uno dei numerosi punti vendita WindTre, sarà necessario affrontare soltanto una spesa di 10,00 euro per ottenere la nuova SIM.

La scadenza entro la quale sarà possibile effettuare l’attivazione dell’offerta sembrerebbe essere differente per ogni utente contattato dal gestore. La campagna di SMS avviata dall’operatore include tutte le informazioni necessarie al fine di poter concludere l’acquisto senza difficoltà.

Gli ex clienti che non hanno ancora ricevuto alcun SMS da parte di WindTre potranno attendere o recarsi in uno dei negozi per conoscere le offerte loro dedicate. Inoltre, in base all’attuale operatore, possono optare per una delle straordinarie offerte operator attack del pacchetto GO. A partire da soli 7,99 euro al mese, le tariffe dedicate a chi effettua la portabilità permettono di ricevere fino a 150 GB di traffico dati per la navigazione, minuti illimitati ed SMS verso tutti i numeri.