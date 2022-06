Huawei sta ampliando la sua collezione “Nova” grazie alla nuova serie di smartphone “Nova 10“. Fino ad ora, circa i nuovi modelli, non erano emerse grosse indiscrezioni.

Tuttavia, grazie a Steve Hemmerstoffer, meglio conosciuto come “OnLeaks”, sono stati diffusi i primi rendering di Huawei Nova 10 Pro. Oltre alle foto, l’informatore ha condiviso anche alcune specifiche del telefono. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Nova 10 Pro: ecco la scheda tecnica

I rendering del nuovo modello dell’azienda cinese rivelano il design della tripla fotocamera posteriore, ed un display curvo nella parte anteriore, con due sensori fotografici nascosti in un piccolo ritaglio. In particolare, sul lato posteriore spicca il modulo che ospita i tre sensori, tra cui quello principale evidenziato da un anello circolare, che gli conferisce un aspetto ancora più ricercato. Per quanto riguarda i colori in cui lo smartphone sarà disponibile, due le opzioni: nero ed argento.

Lato specifiche tecniche, le uniche indiscrezioni riguardano il display, che sarà da 6,7″ e, come già scritto in precedenza, ospiterà due sensori fotografici, oltre che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Altre informazioni riguardano il pulsante di accensione, posizionato sul lato destro e la presenza della porta USB Type-C. Il dispositivo, infine, avrà le seguenti misure: 164,3 x 73.6 x 8,1 mm. Il debutto, invece, è previsto a luglio.

Accantonando la nuova serie “Nova 10”, Huawei, negli scorsi giorni, ha presentato in Italia il nuovo “Huawei MatePad Paper”, il primo tablet e-ink, che punta a garantire un’esperienza di lettura simile alla carta. Il dispositivo ha un display da e-ink da 10,3″, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Lato software, l’azienda ha puntato tutto su HarmonyOS 2.