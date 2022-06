La nota azienda Fossil ha da poco presentato in veste ufficiale ben due nuovi smartwatch. In particolare si tratta dei nuovi Fossil Gen 6 Hybrid e si caratterizzano per il loro design classico affiancato da diverse funzionalità smart. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fossil presenta ufficialmente i nuovi smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid

La nuova serie di smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid è stata svelata in veste ufficiale dall’azienda. Nello specifico, sono disponibili due modelli. Il primo si chiama Machine ed è dotato di una cassa da 45 mm e da cinturini intercambiabili di diversi materiali, tra cui anche pelle e tessuto. Le colorazioni disponibili sono argento, nero e fumo.

Il secondo modello si chiama Stella e presenta una cassa di 40.5 mm. Le sue colorazioni disponibili sono Rose Gold, Silver e Two-tone. Anche per questo modello sono previsti diversi cinturini intercambiabili in diversi materiali.

Come accennato, nonostante il design classico questi nuovi smartwatch presentano alcune funzioni smart molto interessanti. Tra queste, troviamo ad esempio il supporto all’assistente vocale Alexa e non solo. Abbiamo quadranti personalizzabili e sensori per monitorare vari parametri (tra cui battito cardiaco e livello di SpO2).

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid saranno disponibili all’acquisto sullo store ufficiale Fossil e nei negozi autorizzati ad un prezzo di partenza di 229 dollari nelle versioni con cinturini in pelle o in silicone. I modelli con cinturino metallico, invece, hanno un prezzo leggermente più alto di 249 dollari. Successivamente, comunque, sarà possibile acquistare questi nuovi smartwatch anche sullo store ufficiale di Amazon.