I nuovi prezzi attivati da Euronics sono assolutamente spettacolari, e possono davvero far sognare gli utenti che da tempo speravano di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi smartphone dalla qualità ben superiore alle aspettative.

Il volantino riparte da dove ci eravamo fermati, proponendosi come valida alternativa alle ottime proposte del momento, ed offrendo al pubblico una serie di occasioni dai prezzi sempre più bassi. In particolare notiamo la presenza di prodotti sempre più economici, con un occhio però all’accessibilità sul territorio nazionale; dovete ricordare, infatti, che gli acquisti sono effettuabili solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, con precise differenze in relazione al socio di appartenenza.

Euronics: tutte le offerte che nessuno si aspettava

Spesa davvero ridottissima per tutti gli utenti che sceglieranno di affidarsi ad Euronics, all’interno dell’attuale volantino si possono scoprire ottime riduzioni di prezzo, applicate sia su smartphone top di gamma, che prodotti complessivamente di fascia medio-bassa. Osservando prima di tutto il segmento Android, notiamo la presenza di due smartphone dalle prestazioni uniche nel proprio genere: Galaxy S21 FE, il cui prezzo non va oltre i 500 euro, ed il foldable più amato, stiamo parlando dello Z Flip3, acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro.

Gli amanti del mondo Apple, invece, potranno pensare di acquistare ottime soluzioni, quali possono essere Apple MacBook Air, il notebook della scorsa generazione, al prezzo di 899 euro, per passare poi sul corrispettivo smartphone dell’anno precedente, l’Apple iPhone 12, disponibile a 699 euro.