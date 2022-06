Esselunga si avvicina moltissimo ai mostri sacri della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che permette a tutti i consumatori di spendere veramente poco sui vari acquisti effettuati, a prescindere dalla categoria merceologica, o dall’area di appartenenza.

Il volantino non si allontana per nulla da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in quanto permette a tutti di accedere agli sconti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze territoriali di alcun tipo. In parallelo, ricordiamo comunque che i prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro splendida variante no brand, che permette quindi di ricevere aggiornamenti molto più tempestivi del normale.

Tutti i codici sconto Amazon sono completamente gratis, approfittate subito delle migliori offerte per risparmiare solo sul nostro canale Telegram.

Esselunga: grandissimi sconti per tutti

Con Esselunga non si scherza, la sua corrente campagna promozionale vuole ritagliarsi un grandissimo spazio nel cuore dei milioni di utenti interessati all’acquisto, per questo motivo ha deciso di proporre al pubblico i migliori smartphone, senza richiedere un esborso particolarmente oneroso ed elevato.

Il prodotto che maggiormente ci sentiamo di consigliare, è forse l’Apple iPhone 12, oggi può essere acquistato con una spesa di 698 euro, e rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Volendo invece cercare di spendere il minimo indispensabile, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Oppo A94, Xiaomi 11 Lite, Realme C35, Nokia C20, Galaxy A52s o anche Galaxy A03, tutti proposti a prezzi che non superano minimamente i 300 euro complessivi.