Un team di scienziati ha recentemente sviluppato un tessuto indossabile che funge da strato aggiuntivo ai muscoli. L’obiettivo di questo tessuto è aumentare la forza e la resistenza della parte superiore del corpo, in particolare nelle persone con mobilità ridotta. Un vero e proprio esomuscolo in grado di darti la forza che solitamente solo allenandosi senza sosta, e laddove possibile, si ottiene.

Questa nuova tecnologia indossabile ricorda molto la forma di un gilet e prende il nome di Myoshirt. Come accennato poco fa, è un esomuscolo, dalla struttura morbida, flessibile e indossabile pensato per la parte superiore del corpo. Dispone anche di appositi polsini per la parte superiore delle braccia per maggior comfort. Inoltre, include una piccola scatola con tutta la parte hardware necessaria per il corretto funzionamento. Lo studio in merito a questa nuova invenzione è stato pubblicato questo mercoledì sulla rivista Nature Machine Intelligence.

Nuovo dispositivo indossabile simile ad un gilet che permette di ottenere più forza e resistenza nella parte superiore del corpo

I sensori incorporati nel tessuto che funzionano con un algoritmo intelligente rilevano i movimenti intenzionali di chi lo indossa e la quantità di forza richiesta. Questo permette soprattutto ai soggetti con mobilità scarsa o limitata di compensare e ottenere la forza necessaria per compiere movimenti dai più semplici ai più complessi. Non sempre allenarsi è una soluzione accessibile. Questo esomuscolo anche senza allenamenti di alcun tipo permette di raggiungere quel minimo di forza necessaria per non limitare la propria vita quotidiana a causa di eventuali problemi di mobilità.