CoopVoce: super risalita del gestore con 3 offerte fino a 100GB con 4 euro

CoopVoce ha lanciato anche questa volta le sue migliori offerte della gamma Evolution. Non è cambiato praticamente nulla dall’ultima volta, partendo dai contenuti che sono rimasti sempre uguali fino ad arrivare ai prezzi di vendita. Ricordiamo infatti che non c’è nessuna rimodulazione in grado di modificarne il costo.

CoopVoce: Sono davvero super le offerte Evolution, le quali sono ancora disponibili con gli stessi prezzi di sempre

Passare a CoopVoce o attivare un nuovo numero non è mai stato così semplice: richiedi la tua offerta EVO direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 100 al costo di attivazione di 9€ una tantum.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS