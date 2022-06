I prezzi sono quasi gratis da Coop e Ipercoop, le nuovissime offerte del volantino rappresentano il giusto compromesso per tutti coloro che vogliono avere accesso ai migliori sconti del momento, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno del previsto.

La campagna promozionale resta sui binari di tutte le soluzioni precedenti, ciò sta a significare che i singoli prezzi sono da considerarsi validi solamente per coloro che vorranno avvicinarsi al mondo della tecnologia di Coop e Ipercoop nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. I singoli prodotti, inoltre, sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita.

Coop e Ipercoop: le offerte sono assurde

Il risparmio da Coop e Ipercoop è cosa assolutamente certa, la nuova campagna promozionale parte con l’offrire all’utente la possibilità di acquistare un top di gamma a tutti gli effetti, il bellissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo si aggira sugli 839 euro, e rappresenta la migliore espressione dell’azienda di Cupertino per il 2022.

Consapevoli che non tutti dispongono di un capitale così elevato da investire per gli acquisti di elettronica, i ragazzi delle aziende hanno deciso di inserire anche alcuni sconti altrettanto interessanti, come TCL 20Y e Realme C25Y, entrambi in vendita ad un prezzo inferiore ai 200 euro.

I vari prodotti che potrete acquistare da Coop e Ipercoop, sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale, in modo da conoscere in maniera dettagliata le riduzioni di prezzo, ed anche approfondire la conoscenza del volantino, prima di decidere se recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto.