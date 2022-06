Comet racchiude in una campagna promozionale di assoluto livello, una serie di ottime riduzioni di prezzo, pensate appositamente per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, mantenendo praticamente inalterata la qualità generale.

Il risparmio risulta essere a livelli estremi, data infatti la possibilità di accesso nei vari negozi in Italia, con accessibilità garantita anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, che prevede la consegna gratis per tutti coloro che spenderanno più di 49 euro su uno dei tantissimi prodotti effettivamente contrassegnati. Gli stessi sono distribuiti a costo azzerato, con garanzia di 24 mesi ed anche nella loro variante no brand.

Comet: offerte e tanti sconti per tutti i gusti

Offerte per tutti i gusti e le tasche da Comet in questi giorni, i prezzi sono sempre più economici per gli utenti che ancora oggi sono alla ricerca del migliore smartphone, senza spendere cifre folli. I due prodotti che hanno maggiormente attirato la nostra attenzione, sono sicuramente Apple iPhone 13 e iPhone 13 Pro, dispositivi di altissimo livello che vengono nel periodo commercializzati ad un prezzo che si aggira attorno ai 789 e 1099 euro.

Gli utenti che invece fossero interessati al mondo Android, più precisamente a dispositivi relativamente economici, ma dalle prestazioni da top di gamma, potranno decidere di fare affidamento su Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale di 480 euro non rende giustizia alla qualità generale dello stesso. Tutti i dettagli del volantino li trovate sul sito.