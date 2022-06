Carrefour propone al pubblico italiano una nuova lunghissima serie di offerte da non credere, con prezzi sempre più convenienti e pensati per spingere gli utenti a risparmiare molto più del previsto, data la presenza di importantissime riduzioni anche su prodotti di qualità.

La campagna promozionale parte proprio da un’idea di accessibilità estesa, ovvero gli utenti possono pensare di acquistare i prodotti recandosi personalmente in ogni singolo negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, ma non potranno effettivamente affidarsi al sito ufficiale, in quanto i prezzi risultano essere completamente differenti.

Carrefour: offerte e grandi sconti con tutti i migliori prezzi

La campagna promozionale del volantino Carrefour spinge gli utenti ad acquistare uno smartphone decisamente economico, riuscendo per altro a pagarlo ancora meno del solito, infatti il modello in questione è l’ottimo Galaxy A02s, disponibile a soli 119 euro.

Osservando da vicino la scheda tecnica, notiamo essere un dispositivo in vendita da poco più di un anno, ma ancora oggi all’avanguardia in termini di specifiche tecniche. Più precisamente parliamo di una batteria da 5000mAh, ottima per godere di una autonomia ben superiore alle aspettative, passando anche per una tripla fotocamera posteriore (con principale da 13 megapixel), ed anche 3GB di RAM, nonché 32GB di memoria interna completamente espandibile tramite microSD.

Tutti i prodotti in questione possono essere acquistati, come anticipato del resto, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale o da altre parti.