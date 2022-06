I nuovi prezzi del volantino Bennet sono davvero assurdi, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di alcuni ottimi sconti molto speciali, con prodotti da non perdere di vista dal risparmio praticamente assicurato, anche top di gamma qualitativamente invidiabili.

Gli acquisti, lo ricordiamo, devono sempre essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti che non siano negozi della catena. I prodotti sono legati alle più classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, e sono previste anche le versioni no brand per la sola telefonia mobile.

Bennet: questi sconti sono sempre più invitanti

La campagna promozionale di Bennet è molto interessante, sopratutto per uno sconto messo a disposizione dei consumatori, stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 13, disponibile a soli 699 euro, con alle spalle prestazioni da top di gamma assoluto, ed anche ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Non mancano chiaramente riferimenti alla fascia più bassa della telefonia mobile, sono anche acquistabili modelli più economici, quali possono essere Galaxy A12 o anche Galaxy A32, i cui prezzi di vendita non superano i 300 euro, e dimostrano a tutti gli effetti di essere ottimi per i vari utenti che vorranno acquistare, risparmiando al massimo.

Il volantino si estende infine anche verso altre categorie merceologiche, se volete conoscerlo da vicino non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale dell’azienda, troverete tutti i dettagli in merito.