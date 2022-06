Il volantino Unieuro nasconde al proprio interno offerte assolutamente da non credere, gli utenti sono molto felici di avere l’occasione di mettere mano al portafoglio per raggiungere l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, tra cui gli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le ottime richieste dei consumatori nazionali, pronti a spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi smartphone, nonostante comunque si voglia mantenere elevata la qualità generale delle prestazioni a cui si vuole effettivamente accedere. I prodotti possono tranquillamente essere acquistati in ogni negozio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, oppure online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio (solo per ordini del valore superiore ai 49 euro).

Unieuro: le offerte sono tra le migliori del momento

Il volantino di casa Unieuro vuole dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, sapendo benissimo che la richiesta degli utenti è sempre legata alla fascia alta della telefonia mobile, ecco quindi arrivare anche nuove offerte molto speciali pensate proprio per soddisfare i più esigenti. I due top di gamma di cui consigliamo l’acquisto sono Oppo Find X5, disponibile a 999 euro, ed anche Galaxy S22, il cui prezzo finale non supera i 799 euro. Volendo ridurre di poco la spesa, ma non le prestazioni, segnaliamo comunque la presenza di Motorola Edge 30 Pro e di Xiaomi 11T Pro.

Le altre offerte del volantino sono tutte legate a smartphone decisamente più economici, tra cui troviamo ad esempio Redmi Note 11 Pro o anche Galaxy A22.