La massima attenzione possibile per la sostenibilità è una delle caratteristiche che danno grande valore al JOVA BEACH PARTY e che Subaru abbraccia a pieno. La Casa delle Pleiadi vuole ispirare tutti i partecipanti ad essere promotori di un modo di vivere consapevole divulgando il proprio pensiero costruttivo ed i propri consigli su come vivere in un modo migliore. Questa attitudine si tradurrà in un’iniziativa solidale e coinvolgente volta a dare un contributo concreto e i cui dettagli saranno svelati a breve.

Il tour lungo lo stivale si muoverà a bordo delle vetture della gamma Subaru. I tre SUV della Casa delle Pleiadi, Outback, Forester e SUBARU XV, saranno compagni di viaggio del grande evento dell’estate 2022.

Il JOVA BEACH PARTY non è solo un evento ma anche uno spazio nel quale saranno possibili per tutti le attività più svariate in assoluta libertà, un’idea cara anche a chi si mette al volante di una Subaru, un’auto che permette di andare ovunque e di dare inizio a qualsiasi avventura. Presso lo stand Subaru, che sarà presente in tutte le date del JOVA BEACH PARTY da luglio a settembre, sarà possibile non solo scoprire la nuova SOLTERRA, il primo BEV del Marchio ad essere lanciato a livello globale, ma anche prendere parte ad attività e giochi per tutti, nello spirito di gioia e divertimento di quella che sarà una grande festa.

LE DATE DEL JOVA BEACH PARTY 2022