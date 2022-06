StockX, la celebre piattaforma di e-commerce per la vendita di sneakers, streetwear e oggetti tecnologici, ha collaborato con il marchio di tecnologia di consumo Nothing per rilasciare il primo telefono phone (1) su DropX, il sistema di rilascio diretto dei prodotti di StockX. Infatti, dal 21 giugno alle ore 15:00 fino al 23 giugno alle ore 14:59i primi 100 pezzi del telefono saranno disponibili in un’asta esclusiva sulla piattaforma, in attesa del rilascio vero e proprio che avverrà il 12 luglio. Ogni unità sarà numerata in serie da 1 a 100, e i migliori offerenti potranno ricevere il proprio smartphone numerato in ordine di offerta.

“Nothing è un marchio disruptive e all’ avanguardia nello scenario attuale. Il nostro impegno comune a rimuovere le barriere e a promuovere l’innovazione è alla base della nostra continua collaborazione” ha dichiarato Deena Bahri, Chief Marketing Officer di StockX. “In StockX, il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di entrare in contatto con la cultura, attraverso le proprie passioni. Partnership come questa offrono ai nostri clienti un accesso esclusivo a prodotti non solo tecnologicamente all’avanguardia, ma anche progettati tenendo conto del desiderio di esprimere sé stessi“.

Il modello phone (1) è stato presentato mercoledì 15 Giugno all’Art Basel in Svizzera. Il retro del telefono è trasparente ed è caratterizzato da un sistema meccanico unico, composto da oltre 400 componenti. L’ispirazione per il design è arrivata cda artisti come Massimo Vignelli, che ha disegnato la mappa della metropolitana di New York, rendendo quindi un sistema complesso simile a un’opera d’arte. Il telaio in alluminio, riciclato al 100%, invece, lo rende leggero e robusto al tempo stesso, mentre oltre il 50% dei componenti in plastica del telefono sono realizzati con una quota record di materiali riciclati a base biologica o post-consumo.

Dopo il lancio del primo dispositivo ear (1) di Nothing su StockX nel 2021, phone (1) entra nella storia come il primo smartphone rilasciato tramite DropX ed è il secondo dispositivo dell’ecosistema di open-product di Nothing. “Da anni ormai sembrava che tutti gli artisti avessero abbandonato la produzione. Tutto ciò che ci rimaneva erano prodotti freddi, insignificanti e standardizzati. Era giunto il momento di una svolta“, ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. “Phone (1) è stato progettato seguendo l’istinto, realizzando un prodotto non solo per noi stessi ma, soprattutto, che saremmo stati orgogliosi di condividere con i nostri utenti. Non vedo l’ora che le persone inizino a sperimentarlo“.

Per ulteriori informazioni sul lancio e per partecipare all’asta, è possibile visitare il sito www.stockx.com/nothing dal 21 Giugno alle ore 15:00 fino al 23 giugno alle ore 14:59.