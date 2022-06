“Stranger Things 4” è stato un vero colpo di scena, ma la serie dei Duffer Brothers fissa ancora un altro record di visualizzazioni su Netflix: il fenomeno in lingua coreana “Squid Game” ha ottenuto l’incredibile cifra di 1,65 miliardi di ore (tecnicamente 1,65045 miliardi di ore, dovrebbe dipende da esso) visualizzato nei suoi primi 28 giorni.

La stagione 4 di “Stranger Things” quasi certamente non lo supererà, ma in teoria potrebbe.

A partire da martedì 21 giugno, “Stranger Things 4” ha accumulato 883,30 milioni di ore di visualizzazione nei suoi primi 24 giorni, secondo Netflix, battendo il record stabilito la scorsa settimana diventando lo spettacolo in lingua inglese più visto di sempre.

“Stranger Things 4” è volato segnando un record per gli spettacoli in lingua inglese, superando anche “Bridgerton” Stagione 2. La scorsa settimana ha lasciato “La casa de Papel: Parte 5” (792,23 milioni di ore visualizzate nei primi 28 giorni) a mangiare la polvere.

Ce la farà a superare il colosso coreano?

I prossimi quattro giorni di “Stranger Things 4“, gli ultimi giorni del periodo di visione standard e autoimposto della società di streaming non produrranno sicuramente le 767,15 milioni di ore necessarie per raggiungere il territorio di “Squid Game“. Ma abbiamo due attesissimi episodi della quarta stagione di “Stranger Things” ancora da vedere. Quando debutteranno il 1 luglio, i loro totali di 28 giorni verranno aggiunti alle prime quattro settimane dei sette episodi del volume 1 e determineranno il conteggio ufficiale.

“Squid Game” ha avuto una durata totale di poco più di otto ore. Insieme, i primi sette episodi di “Stranger Things 4” durano appena nove ore. Gli ultimi due episodi hanno una durata complessiva di poco meno di quattro ore.

È un tempo di visione molto ampio, ma non abbastanza per colmare il divario. In altre parole, mentre ci sono centinaia di milioni di ore di visualizzazione disponibili (circa 400 milioni circa se il ritmo del Volume 1 ressite, cosa che probabilmente non succederà) da aggiungere a “Stranger Things 4“, la matematica per catturare e superare “Squid Game” semplicemente non c’è.