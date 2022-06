Samsung ha appena fatto un annuncio che porterà aria di innovazione nel mondo della fotografia per smartphone, ha infatti presentato al mondo il suo nuovo sensore ISOCELL HP3 che vanta una risoluzione di ben 200Mpxl, stando alle dichiarazioni dell’azienda coreana ISOCELL vanta i pixel più piccoli di tutto il settore, solo 0,56 μm. Cosa significa? Avere dei pixel più piccoli del 12% porta diversi vantaggi tra cui quello di implementare la fotocamera anche negli smartphone più sottili e compatti. I pixel di ISOCELL HP3 possono ridurre l’area del modulo della fotocamera del 20% rispetto alla generazione precedente.

Alcune specifiche

Ma il nuovo sensore ISOCELL HP3 di Samsung non offre solo un miglioramento mostruoso della risoluzione, infatti gode anche di un nuovo sistema di messa a fuoco molto rapido e preciso grazie alla tecnologia Super QPD oltre che supportare anche la registrazione video 8K a 30 FPS e 4K a 120 FPS.

Come se non bastasse Samsung si è impegnata anche a migliorare la resa delle fotografie in condizioni di scarsa illuminazione, infatti in tal caso 4 o addirittura 16 pixels si comportano come uno solo per aumentare la luminosità acquisita durante lo scatto, non solo la luminanza è stata migliorata però, anche la crominanza è stata ampliata, la profondità colore arriva infatti a 14 bit, dunque 4 trilioni di colori, quattro volte maggiore dei precedenti sensori che si spingono a 12 bit.

Si tratta dunque di un grandissimo prodotto che con tutta probabilità equipaggerà i prossimi top di gamma Samsung, visto anche lo spesso estremamente contenuto, utile feature in chiave smartphone.