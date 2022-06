realme, il brand di smartphone in più rapida crescita nel 2021 e Top 4 in Europa, ha registrato ottimi risultati nel primo trimestre secondo il report Counterpoint, ed è stato l’unico brand di smartphone tra i primi cinque a registrare una crescita annuale delle spedizioni in Europa.

In Europa realme ha registrato una crescita significativa passando dalla Top 10 nel Q1 2021 alla Top 4 nel Q1 2022, segnando un anno da record. Infatti, l’azienda sta vivendo complessivamente una forte crescita a livello globale e un sostanziale riconoscimento nel mercato, espandendo la propria presenza in nuove aree geografiche e raggiungendo diversi traguardi:

Top 4 brand di smartphone in Europa: per due trimestri consecutivi dal Q4 2021 al Q1 2022, realme ha consolidato la 4° posizione nel mercato europeo con un tasso di crescita del 177% nel Q1 2022 (Canalys Report, maggio 2022);

Nel 2021 realme si è distinto come il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa con un tasso annuale di +518%;

realme ha presentato il suo primo premium flagship, realme GT 2 Pro, in occasione del Mobile World Congress 2022; il successo della serie GT 2 al MWC 2022, grazie a tecnologie di ultima generazione, design accattivante e utilizzo di materiali sostenibili, ha reso realme uno dei protagonisti del più importante evento europeo del settore.

Con il recente lancio della serie realme GT NEO 3, culminato nelle avvincenti collaborazioni quali realme GT NEO 3 Naruto Edition e realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, realme ha fatto passi da gigante nel mercato Europeo ed è pronta a stupire i consumatori anche in futuro.