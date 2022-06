Oper Corsa 40 Years: la nuova versione speciale è stata svelata

Il settore automotive sembra essere nel momento peggiore ormai da diversi anni, visto che le vendite non sembrano assolutamente ingranare. Proprio per far fronte a tutto questo, le case automobilistiche si stanno impegnando alla grande per accattivare il pubblico e portarlo ad acquistare sempre di più.

Proprio Opel deciso di festeggiare un anniversario molto importante, ovvero quello dei quarant’anni del suo modello forse più famoso che prende il nome di Corsa. Saranno prodotte infatti, proprio per tale evenienza, 1982 unità della nuova serie speciale che sarà chiamata Opel Corsa 40 Years. Il numero è chiaro: si tratta di un riferimento all’anno del debutto del noto modello, che con le sue sei generazioni è stato prodotto inoltre 14 milioni di esemplari nella storia. Al momento per quanto riguarda il prezzo si sa poco quanto nulla visto che non sono stati ancora comunicati.

Opel e lancia la nuova versione della sua Corsa, si celebrano i 40 anni del modello

Il colore della carrozzeria di questo particolare modello di casa Opel sarà in Rekord Red. Tale tipo di rosso sarà quindi molto simile, secondo quanto riferisce il costruttore, a quello della prima Corsa.

Proprio a contrasto arriverà un tetto nero con altri dettagli dello stesso colore, come ad esempio il logo, il profilo dei finestrini e l’apertura del portellone oltre al nome posizionato al centro di quest’ultimo. I cerchi saranno da 17″ mentre i sedili saranno rivestiti in tessuto tartan.

I fari anteriori saranno LED e i sistemi di assistenza alla guida eccezionali, come la frenata automatica di emergenza, rilevamento pedoni e allerta incidente. Non si sa ancora con quali motorizzazioni verrà fuori l’auto.