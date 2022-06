L’operatore virtuale NTMobile ha recentemente lanciato la nuova iniziativa denominata Family 5+1 per tutti i nuovi clienti che decidono di attivare 5 offerte annuali.

Questi riceveranno anche una SIM aggiuntiva in omaggio, con il costo dell’offerta annuale incluso, per il primo anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NTMobile lancia Family 5+1

Attualmente, le offerte con pagamento annuale proposte dall’operatore virtuale NTMobile sono due, entrambe valide con la nuova iniziativa Family 5+1. Stiamo parlando di Più Plus Plus e Metà Annuale, attivabili entrambe fino al 30 Giugno 2022 salvo eventuali proroghe o cambiamenti nei prossimi giorni. L’offerta Più Plus Plus prevede ogni mese 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Con questa offerta è previsto un costo di 29,94 euro per 12 mesi, equivalenti a circa 2,495 euro mensili.

Mentre la Metà Annuale include invece 50 Giga di traffico dati mensile fino in 4G, anche in questo caso con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Il costo dell’offerta è pari a 47,88 euro per 12 mesi, pari a 3,99 euro al mese. Per sottoscrivere queste offerte, i nuovi clienti NTMobile possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi altro operatore mobile.

Come con tutte le altre offerte dell’operatore virtuale, il costo di attivazione è pari a 9,99 euro e va sommato all’eventuale costo della SIM. Si ricorda sempre che con NTMobile, nel caso si attivi un nuovo numero, è possibile scegliere di personalizzare alcune cifre del numero telefonico, ovvero le ultime cifre dopo il prefisso Plintron 3760 che ovviamente non può essere modificato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli.