La scorsa notte, l’azienda consumer tech Nothing ha rivelato il design del suo primo smartphone, il phone (1), a un pubblico ristretto durante l’Art Basel.

“Da anni ormai sembra che tutti gli “artisti” abbiano abbandonato il settore. Tutto ciò che ci rimaneva erano prodotti freddi, poco stimolanti e non originali. Era giunto il momento di una svolta”, ha dichiarato Carl Pei, CEO e co-fondatore di Nothing. “Il phone (1) è stato progettato in base all’istinto, in modo da realizzare un prodotto per noi stessi e soprattutto che saremo orgogliosi di condividere con le persone più vicine a noi. Non vedo l’ora che tutti abbiano la possibilità di provarlo“.

Il phone (1) di Nothing è dotato di un retro trasparente con un design meccanico unico e composto da oltre 400 componenti. L’ispirazione è stata presa da artisti come Massimo Vignelli che ha realizzato la mappa della metropolitana di New York ed è riuscito a rendere “arte” un qualcosa di molto complesso. Il telaio in alluminio riciclato al 100% rende il phone (1) leggero e robusto, mentre oltre il 50% dei componenti in plastica dello smartphone sono realizzati con materiali bio-based o riciclati post-consumo, che è una percentuale alta per il settore.