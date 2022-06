Componente aggiuntivo principalmente di smartphone ma anche di tantissimi supporti di archiviazione, le microSD sono diventate rapidamente uno strumento indispensabile di tantissimi apparati elettronici, dalle macchine fotografiche finanche alle telecamere di sorveglianza, i piccoli supporti hanno goduto di un’evoluzione incredibile che gli ha permesso di arrivare a capacità di archiviazione di pochi Gigabyte fino a livelli incredibili, che però ora avranno un nuovo record davanti segnato da Micron.

Micron Technology ha annunciato all’ Embedded World 2022 di Norimberga la prima microSD mai vista al mondo da ben 1,5TB di spazio di archiviazione, si avete capito bene, 1500GB contenuti all’interno di pochi millimetri di spazio e spessore, novità che si apre alla grande a realtà professionali/commerciali ma anche alla fascia più standard del mercato come quella mobile e consumer.

Scheda che non dorme mai

Micron prevede che questa nuova scheda di memoria verrà principalmente impiegata nella fascia embedded del mercato, soprattutto per quanto riguarda sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso a livello industriale.

Parliamo dunque di una scheda che offre il 50% in più di capacità rispetto agli attuali modelli che si spingono ad un terabyte, il merito è delle memorie NAND 3D a 176 strati che garantisce, secondo il produttore, 5 anni di registrazione 24/7 o, in alternativa, un valore MTTF pari a 2 milioni di ore.

Micron attesta che le schede della famiglia i400 offriranno delle incredibili prestazioni nel campo delle registrazioni 4K, soprattutto nei modelli top di gamma, da 256GB in su dunque, non si è però ancora espressa sul prezzo della scheda che è intuibile non sarà contenuto.