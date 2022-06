Mediaworld mette un freno alla crescita delle dirette rivali del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente nessuna intenzione di rallentare o di fermarsi ad aspettare gli altri.

Il volantino che troverete raccontato nel dettaglio nel nostro articolo, risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi fisici, e sul sito ufficiale di MediaWorld. In netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, in questo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di appartenenza.

MediaWorld: tutti questi sconti sono assurdi

Con il volantino messo a disposizione da MediaWorld nell’ultimo periodo, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti in promozione, tra questi spiccano alcuni smartphone anche di fascia alta. Uno dei migliori in circolazione è senza dubbio l’ottimo Apple iPhone 13, il cui prezzo di vendita, pari a 929 euro, appare sin da subito come uno dei più interessanti del periodo corrente.

Sempre restando su prodotti dalle prestazioni assolutamente interessanti, non bisogna nemmeno trascurare l’ottimo iPhone 11, sebbene leggermente datato, in vendita a 529 euro, per finire con il Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo di acquisto si aggira attorno ai 599 euro. Tutte le altre offerte del volantino di Mediaworld sono raccolte comodamente sul sito ufficiale, ove sarà possibile abbracciare anche gli sconti più pazzi.