Agli albori di Internet, i giovani potevano semplicemente mentire sulla loro età per accedere all’intero World Wide Web e creare account nei servizi di social media. Poiché Internet è diventato più grande e più dannoso negli ultimi anni, alcune aziende hanno iniziato a restringersi. Instagram richiede che gli utenti abbiano almeno 13 anni e, se è necessario aggiornare la data di nascita del proprio account, l’app ora richiederà la documentazione che attesta che la modifica è giustificata.

Instagram discute il cambiamento in un post sul blog. Se modifichi la tua data di nascita nel tuo account, devi confermarla in uno dei tre modi seguenti. C’è quello semplice, che consiste nello scattare una foto del tuo documento d’identità e caricarlo su Instagram. Tuttavia, Instagram ora ha due metodi extra, entrambi strani. Il primo è un video selfie, in cui il software registra un video del tuo viso da diverse angolazioni, quindi analizza i lineamenti del tuo viso e stima la tua età utilizzando un’IA chiamata Yoti.

Instagram utilizza una nuova IA, Yoti

Sulla carta sembra essere una risposta semplice, ma solleva alcune preoccupazioni, come il fatto che determinare l’età di qualcuno in base a quanto giovane o vecchio appare è tutt’altro che una scienza esatta. Yoti, d’altra parte, sembra aver decifrato il codice, essendo stato verificato dall’Age Check Certification Scheme e approvato da un regolatore tedesco per la sua accuratezza. Il suo attuale margine di errore dai 13 ai 19 anni è di circa 1,5 anni. Per tenere conto di questo margine di errore, alcune aziende che utilizzano Yoti richiedono il servizio per identificare un’età più elevata.

Yoti, ad esempio, potrebbe dover riconoscere qualcuno come 23 anziché 18 per assicurarsi che in realtà abbia almeno 18 anni. Non è chiaro se Instagram seguirà l’esempio o se sarà più indulgente. Yoti non dovrebbe essere in grado di riconoscere l’identità di qualcuno e i dati necessari per verificare l’età vengono cancellati immediatamente dopo la verifica.

Se non ti piace in questo modo e non vuoi aspettare due giorni prima che un essere umano controlli il tuo ID, Instagram sta aggiungendo un’altra opzione chiamata ‘Social Vouching’, che ti consente di fare in modo che Instagram raggiunga i tuoi follower in comune di tua scelta per confermare di avere l’età che dichiari di avere.