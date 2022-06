Ci sono “macchie” che appartengono alle regioni superficiali del Sole che appaiono più scure dell’ambiente circostante e possono estendersi per centinaia di milioni di miglia. Sono causati da interruzioni magnetiche nella fotosfera (lo strato più basso dell’atmosfera solare), e sono queste perturbazioni che espongono gli strati più freddi della stella.

L’attività solare tende a seguire cicli di 11 anni, con l’attività solare in ogni edificio fino a un picco, durante il quale i poli magnetici della stella si capovolgono. Questa inversione è quindi seguita da un periodo di decelerazione prima dell’inizio del ciclo successivo.

Gli astronomi iniziarono a numerare i cicli solari nel 1775, quando iniziò per la prima volta un ampio monitoraggio dell’attività solare. Attualmente siamo nel ciclo solare numero 25.

Il ciclo 25 non ha ancora raggiunto il suo picco, il che significa che è prevedibile un aumento dei livelli di attività solare nei prossimi due anni fino a quando i poli non si capovolgeranno alla fine del 2024 o all’inizio del 2025.

La massiccia macchia solare in questione al momento, soprannominata AR3038, è stata rilevata per la prima volta insieme ad altre sette macchie simili sul lato rivolto verso la Terra la scorsa settimana.

Bisognerà stare attenti in questi giorni

Tra domenica e lunedì, tuttavia, le dimensioni di AR3038 sono più che raddoppiate, per poi continuare a crescere nelle 48 ore successive.

Fino a domani è stato emesso un avviso per eventuali tempeste solari. AR3038 è stato rilevato per la prima volta insieme ad altre sette macchie solari sul disco solare la scorsa settimana.

Infatti, mercoledì, l’astronomo Dr Tony Phillips di spaceweather.com ha dichiarato: “La macchia solare in rapida crescita è raddoppiata di dimensioni in sole 24 ore“.

Il campo magnetico che circonda AR3038, ha aggiunto, ha il potenziale per far esplodere i cosiddetti brillamenti solari di classe M in direzione della Terra.

I bagliori sono raggruppati in cinque categorie: A, B, C, M e poi X, il più forte.

I brillamenti solari sono innescati da un processo chiamato “riconnessione magnetica“, un fenomeno in cui la geometria del campo magnetico nel plasma solare viene alterata.