Un nuovo prototipo di Google Pixel 7 Pro sembra aver abbandonato la sua dimora prima del tempo ed esser giunto tra le mani di un utente. Nonostante i tentativi del colosso di bloccare il dispositivo prima che potesse essere avviato dall’utente, alcuni particolari sono riusciti a farsi strada fornendo delle anticipazioni. Le novità trapelate si accostano a quelle già svelate dalla diffusione di ulteriori dispositivi.

Nel corso delle scorse settimane, infatti, abbiamo avuto la possibilità di conoscere non pochi dettagli sui prossimi top di gamma dell’azienda. Un Google Pixel 7 è stato infatti messo in vendita su eBay mentre un Pixel 7 Pro è apparso sul Marketplace di Facebook, dove un utente ha potuto effettuare l’acquisto e utilizzare lo smartphone. La nuova fuga di notizie va però a smentire alcune informazioni emerse in precedenza circa le specifiche del display al quale Google farà ricorso.

Google Pixel 7 Pro: un nuovo prototipo appare in rete!

A fornire le nuove informazioni sul prossimo top di gamma del colosso di Mountain View è il canale Telegram Google News, che riporta l’esperienza di un utente che avrebbe avuto la possibilità di utilizzare un Google Pixel 7 Pro, seppur per poco tempo prima di ricevere il blocco da remoto da parte dell’azienda.

In base all’analisi condotta sui log di avvio del dispositivo, è emerso che, a differenza di quanto affermato dalle precedenti indiscrezioni, Google non doterà il suo Pixel 7 Pro dello stesso display del Pixel 6 Pro. Non è ancora chiaro quali saranno le differenze tra i due modelli ma i codici emersi confermano il ricorso a un nuovo pannello. Inoltre, sembra confermata la presenza di ben tre modelli di smartphone: la nuova serie sarà infatti formata da un Pixel 7, un Pixel 7 Pro e un Pixel 7a.