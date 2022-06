Ormai il nodo gordiano è stato sciolto: la guerra in Ucraina durerà per ancora un po’ di tempo. I rincari sul gas hanno fatto salire l’acqua alla gola a milioni di persone che hanno atteso per settimane una misura che è finalmente arrivata: il tetto europeo al prezzo del gas.

Parliamo di una misura decisamente indispensabile per fermare la corsa alle quotazioni e non solo, è importante per affermare la posizione dell’Europa nella guerra del gas, la quale Putin sta combattendo ogni giorno con restrizioni alle forniture di Gazprom.

In un momento in cui la Russia fa ciò che vuole in tal senso, occorre una risposta degna che possa debellare la grossa problematica a cui si sta andando incontro ormai da troppo tempo.

Gas russo: bisogna dare un segnale forte di ripresa