Gli smartphone sono quasi gratis da Esselunga, la nuovissima campagna promozionale vede offrire agli utenti la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti molto speciali, con prezzi bassi ed alla portata di ogni singolo consumatore in Italia.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi della medesima azienda, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze territoriali o vincoli particolari. I prodotti, in parallelo, sono distribuiti senza vincoli particolari, parlando infatti di no brand con annessa la solita garanzia legale della durata di 2 anni dalla data d’acquisto, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Esselunga: quanti sconti e che prezzi assurdi

Tutte le migliori offerte del volantino Esselunga sono alla portata degli utenti che da tempo cercavano di risparmiare al massimo, mantenendo inalterata la qualità generale. Il risparmio è cosa certa in fase d’acquisto, proprio grazie ad una serie di prezzi bassi in grado di far sognare letteralmente i consumatori. Osservando il tutto da vicino, notiamo ad esempio la presenza dell’incredibile Apple iPhone 12, disponibile all’acquisto a soli 698 euro, per passare poi su modelli con sistema operativo Android ancora più economici.

Tra questi spiccano Nokia C20, Galaxy A52s, Realme C35, Galaxy A03, Oppo A94, Xiaomi 11 Lite e similari. I dettagli dell’ottimo volantino sono interamente raccolti sul sito ufficiale.