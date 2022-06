Le nuove offerte del volantino Carrefour mettono letteralmente al bando Unieuro, mettendo sul piatto una nuovissima serie di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica comunque di non essere mai costretti a rinunciare alla qualità generale.

Le occasioni per spendere poco si sprecano, ma è bene sapere che sarà sempre strettamente necessario recarsi in negozio per completare l’acquisto, poiché al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono da considerarsi attivi sul sito ufficiale. I prodotti, ad ogni modo, vengono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono garanzia di 24 mesi, e variante no brand.

Carrefour: ottimi sconti e prezzi bassi per tutti

La campagna promozionale di Carrefour non propone una grandissima varietà di sconti, ma è mirata esclusivamente su un singolo modello, un prodotto di fascia bassa con il quale raggiungere ugualmente discrete prestazioni generali. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A02s, oggi acquistabile con una spesa complessiva di soli 119 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo conoscere le qualità e le prestazioni generali, poiché a tutti gli effetti parliamo di un prodotto che prevede tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale è da 13 megapixel, passando anche per 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), oppure un pannello anteriore IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale (la cui risoluzione è HD+), per finire con un’ottima batteria da 5000 mAh, dall’autonomia superiore alle aspettative.

Tutti i prodotti possono essere visionati online sul sito ufficiale.