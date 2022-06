Un duro colpo per tanti clienti Vodafone: la compagnia telefonica non mantiene le aspettative e rischiando di perdere molti clienti.

La compagnia telefonica Vodafone da anni è una delle più utilizzate ed apprezzate dagli utenti italiani. Tante tipologie di offerte, telefonia mobile e fissa e promozioni di navigazione in internet la rendono una delle migliori sul mercato.

D’estate è sempre il momento per i vari operatori telefonici di lanciare offerte e promozioni per le festività d’estate. Molti abbonati Vodafone si aspettavano vere sorprese positive dall’azienda, ma non sembrano voler arrivare.

Vodafone infatti ha annunciato un inaspettato quanto clamoroso aumento dei prezzi e delle tariffe. L’inflazione, dovuta principalmente al conflitto russo-ucraino, non risparmia nemmeno il mondo della telefonia e gli extra sugli abbonamenti non mancano.

I clienti Vodafone soprattutto, vedranno l’aumento tariffario Special 50 Giga, uno dei più apprezzati per la tipologia di offerta del provider britannico.

Circa 2 euro in più per ogni abbonamento

Gli utenti possono scegliere questa tariffa in caso di portabilità da un altro provider. Molti abbonati che hanno sottoscritto nelle settimane precedenti la Speciale 50 Giga adesso dovranno pagare fino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il nuovo costo della ricaricabile è di 9,99 euro in caso di precedente costo di 7,99 euro. Il prezzo sarà invece pari a 8,99 euro per chi fino a pochi mesi fa pagava 6,99 euro.

La soglia di consumo rimane intatta nonostante l’aumento dei prezzi. Gli abbonati che scelgono di continuare con la Vodafone ricaricabile avranno sempre chiamate e SMS illimitati verso chiunque, con 50 giga di navigazione internet inclusi.

L’aumento della tariffa Speciale 50 Giga di Vodafone riguarda solo i vecchi clienti, quelli che hanno già un abbonamento con questo provider da almeno diversi mesi. Più fortunati i nuovi clienti: chi in questi giorni passerà da un’altra azienda a Vodafone potrà beneficiare di un costo bloccato per i primi 6 mesi, quindi tariffe ancora low cost in durata semestrale per fidelizzare la clientela.