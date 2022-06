Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentato oggi Samsung Wallet, una nuova piattaforma che permetterà agli utenti Galaxy di organizzare chiavi digitali, carte d’imbarco, carte di pagamento e altro ancora in una singola applicazione mobile semplice da utilizzare. Samsung Wallet è protetta dalla tecnologia di sicurezza Samsung Knox e sfrutta l’ecosistema aperto Galaxy.

“Samsung Wallet porta i dispositivi mobili a un nuovo livello di praticità nella vita di tutti i giorni, con un ecosistema totalmente sicuro che permette di memorizzare chiavi e carte digitali e altro ancora”, ha dichiarato Jeanie Han, EVP e Head of Digital Life, MX business di Samsung Electronics. “Nell’ambito del nostro costante impegno verso gli ecosistemi aperti, continueremo ad ampliare le funzionalità di Samsung Wallet lavorando a stretto contatto con i nostri partner e sviluppatori di fiducia”.

Più di un sistema di pagamento

Samsung Wallet offre agli utenti un’interfaccia rifinita che consente con un solo tocco l’accesso alle proprie carte di pagamento, carte fedeltà, gift card e altro. Samsung Wallet incorpora, inoltre, le funzionalità di Samsung Pass, memorizzando in maniera sicura le password, e permette agli utenti di accedere in modo semplice e veloce ad app e servizi.

Un comodo accesso a casa e ai trasporti

Grazie all’integrazione di SmartThings e alle partnership di Samsung con alcune note aziende di sicurezza domestica, gli utenti possono facilmente aggiungere chiavi domestiche digitali per chiudere ed aprire comodamente le porte con un dispositivo Galaxy. Samsung Wallet supporta anche le chiavi digitali delle automobili su modelli selezionati di BMW, che consentono agli utenti di bloccare e sbloccare le auto, avviarle e altro ancora. Inoltre, la partnership di Samsung con Korean Air consente di memorizzare le carte d’imbarco di Korean Air in Samsung Wallet per un facile accesso, rendendo semplice e comodo l’imbarco su un volo.

Gift Card a portata di smartphone

Come su Samsung Pay, anche tramite il nuovo Samsung Wallet è possibile accedere direttamente a MyGiftCard.it, la piattaforma digitale che facilita l’acquisto delle Gift Card dei brand più noti e amati, consentendone l’archiviazione in un’unica applicazione pratica e intuitiva. Su mygiftcard.it, sarà possibile, pagare mediante Samsung Pay e procedere allo stesso modo all’inserimento delle Gift Card acquistate nel Samsung Wallet.

Tanto sicuro quanto semplice, protetto da Samsung Knox

Samsung Wallet è protetto da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza di livello avanzato. Le protezioni includono il riconoscimento delle impronte digitali e la crittografia che salvaguarda i dati sensibili, in modo che solo il proprietario del dispositivo possa accedere alle informazioni importanti. In aggiunta a Samsung Knox, le informazioni contenute in Samsung Wallet sono memorizzati in un ambiente isolato, il Secure Element, che aiuta anche a proteggere da hacking digitali e fisici.

Disponibilità

Samsung Wallet è disponibile in Italia a partire da oggi attraverso un rilascio che arriverà fino a luglio. Oltre che nel nostro mercato la piattaforma sarà disponibile in altri cinque paesi: Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Per usufruire di Samsung Wallet, gli utenti dovranno semplicemente aprire l’app Samsung Pay o Samsung Pass su un dispositivo Galaxy compatibile e seguire la richiesta di aggiornamento dell’applicazione.