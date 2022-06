Amazfit, marchio leader a livello mondiale nel settore degli smart wearable di Zepp Health (NYSE: ZEPP), presenta una nuova versione in edizione limitata del suo iconico smartwatch GTR 3 Pro. Caratterizzato da un design in acciaio inossidabile e da una corona girevole finemente intagliata, insieme alle funzioni di gestione della salute complete e facili da usare, questo capolavoro estetico è costruito per ispirare uno stile di vita sano, intelligente ed elegante.

Design Premium

Influenzato dal movimento Bauhaus, Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition rappresenta la fusione definitiva tra stile classico e moda contemporanea. Lo smartwatch presenta due opzioni di colore: Mystic Silver e Sleek Gold. Il corpo dell’orologio, realizzato a mano in acciaio inossidabile elegante e resistente, è completato da un cinturino in pelle morbido e delicato sulla pelle, che lo rende lo smartwatch perfetto per gli utenti che cercano una combinazione eccellente di praticità, estetica e comfort.

Display Ultra HD AMOLED

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition è dotato di un ampio display AMOLED ultraHD da 1,45 pollici in vetro temperato, e vanta uno straordinario rapporto schermo/corpo del 70,6% per migliorare l’esperienza di visualizzazione e mantenere un’ottima visibilità dei dati anche sotto la luce diretta del sole.

Gestione e monitoraggio della salute 24 ore su 24

L’avanzato biosensore di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition consente agli utenti di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress durante l’intera giornata, e persino di testare le tre metriche (insieme alla frequenza respiratoria) simultaneamente con un solo tocco, per un risultato in 45 secondi. Gli utenti possono anche controllare i dati sul sonno in modo rapido e semplice, direttamente sullo schermo dell’orologio al proprio risveglio. Grazie a tutte queste funzioni il brand può realizzare ulteriormente la sua promessa Smart Health Made Easy.

Monitoraggio smart dell’attività sportiva

Con oltre 150 modalità sportive integrate e il riconoscimento intelligente e automatico di otto sport, gli utenti possono gestire facilmente la propria routine di fitness con il minimo input. L’algoritmo PeakBeats™ sviluppato da Amazfit aiuta gli utenti a comprendere in modo professionale lo stato dell’allenamento, con dati specializzati come il massimo assorbimento di ossigeno (VO2 Max), il tempo di recupero completo, il carico e l’effetto dell’allenamento.

Potente sistema operativo Zepp e supporto per le app

Dotato di animazioni fluide e di un’interfaccia utente personalizzata, l’intuitivo sistema operativo Zepp OS di Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition consente una navigazione senza interruzioni, consumando meno energia. Il ricco ecosistema include oltre 10 mini-app, insieme al supporto per le app di terze parti Home Connect e GoPro.

Musica e chiamate Bluetooth

Grazie alla possibilità di connettere lo smartwatch via Bluetooth con lo smartphone, Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition può ricevere telefonate e controllare facilmente la musica salvata sul telefono. È anche possibile memorizzare fino a 470 canzoni sull’orologio per una riproduzione musicale indipendente.

Autonomia di 12 giorni

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition è dotato di un ampio elenco di potenti funzioni, ma ha una resistenza sufficiente per durare fino a 12 giorni con un utilizzo tipico e fino a 30 giorni in modalità risparmio batteria.

Prezzo e disponibilità

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition è disponibile a partire dal 1° luglio al prezzo consigliato al pubblico di 299,90€ presso Amazon e lo store ufficiale Amazfit, sul quale sarà inoltre possibile pre-ordinare il proprio device a partire dal giorno 13 giugno.

Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito ufficiale di Amazfit e seguire il brand sui canali Facebook, Instagram e Youtube.