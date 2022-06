Telegram, l’app di messaggistica che ha registrato un’enorme crescita negli ultimi anni, ha introdotto un livello premium per i clienti che desiderano qualcosa in più, nonché un meccanismo per la piattaforma per generare entrate pur rimanendo gratuita. Telegram, a differenza dell’abbonamento Blue di Twitter, sta aggiungendo servizi per i quali potresti voler pagare.

Sono stati annunciati caricamenti di file più grandi, migliori velocità di download, il doppio del numero di cartelle e canali disponibili, trascrizioni da voce a testo, adesivi unici, badge e icone di app premium. Ma si ha l’impressione che questo sia solo l’inizio. Iscriversi può essere utile se sei un utente frequente di Telegram.

Telegram ha rilasciato il nuovo abbonamento

Telegram sta aumentando il limite delle dimensioni dei file da 2 GB a 4 GB. D’altra parte, tutti gli utenti gratuiti potranno scaricare (o ricevere) i file da 4 GB da un utente Premium. I membri Premium potranno scaricare senza limiti di velocità, e potranno utilizzare il triplo delle funzionalità normalmente disponibili per gli utenti normali: gruppi e canali (da 500 a 1000), chat bloccate (da 5 a 10), collegamenti pubblici (da 10 a 20), GIF salvate (da 200 a 400), 20 cartelle di chat con un massimo di 200 discussioni ciascuno e fino a 10 adesivi preferiti.

Quando arrivano i messaggi vocali, i clienti Premium noteranno un pulsante che tenterà di trascriverli in testo se non sei in grado di ascoltarli. Telegram continua a spingere le sue dozzine di adesivi animati a schermo intero, che sono disponibili per i membri Premium ma mostreranno animazioni a tutti gli utenti. Inoltre, gli utenti Premium possono caricare un video del profilo, che funge da immagine del profilo animata che tutti gli utenti possono vedere e otterranno un badge speciale da mostrare.

Molte delle nuove funzionalità Premium saranno utili solo agli utenti esperti di Telegram che hanno grandi elenchi di contatti, chat di gruppo o iscritti al canale. D’altra parte, il voice-to-text di messaggi audio, reazioni, immagini animate del profilo, tutte le meravigliose nuove cose per la gestione della chat e download più rapidi, sarebbero sicuramente utili per la maggior parte di noi.

Telegram sta rilasciando ora l’abbonamento Premium, che costerà tra i 3,99 e i 5,99 euro al mese.