I telefoni Galaxy di punta di Samsung offrono all’azienda l’opportunità di mostrare la sua tecnologia all’avanguardia, ma non tutti i componenti ricevono la stessa attenzione, il che è particolarmente vero per alcuni hardware della fotocamera. Anche se mancano ancora mesi alla famiglia Galaxy S23, una fonte recente ha indicato che Samsung intende implementare una versione migliorata del sensore ISOCELL HP1 da 200 MP nel Galaxy S23 Ultra. Secondo i rapporti, Samsung potrebbe anche prepararsi a migliorare le fotocamere frontali del Galaxy S23 e Galaxy S23+.

Secondo GalaxyClub, la fotocamera selfie su Galaxy S23 e Galaxy S23+ potrebbe essere aggiornata a 12 MP. Sarebbe un miglioramento rispetto al sensore da 10 MP visto nel Galaxy S22 e Galaxy S22+. In particolare, questo sarebbe il primo miglioramento della fotocamera frontale per entrambi i modelli dal Galaxy S10 nel 2019. Non è noto se questa fotocamera frontale da 12 MP migliorata includerà la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) o se il Galaxy S23 Ultra riceverà modifiche comparabili.

Galaxy S23 dovrebbe arrivare ad agosto

Tuttavia, dato che le varianti base del Galaxy S23 sono rimaste invariate per alcuni anni, un miglioramento della fotocamera frontale sembra logico. Sebbene si sia parlato del fatto che Samsung utilizzerà una fotocamera frontale sotto il display simile al Galaxy Z Fold 3, questo è solo un piccolo desiderio.

Voci di un aggiornamento della fotocamera frontale sono circolate da prima del rilascio del Galaxy S21. Tuttavia, con il Galaxy S21/S21+ e i suoi successori all’inizio di quest’anno, Samsung è rimasta con la fotocamera frontale da 10 MP. In generale, Samsung ha risparmiato miglioramenti significativi della fotocamera per le sue versioni Ultra. Tutti i modelli Ultra, dal Galaxy S20 Ultra 2020 al più attuale Galaxy S22 Ultra, includono un’enorme fotocamera selfie da 40 MP. Se le versioni base vengono aggiornate, possiamo anticipare che il Galaxy S23 Ultra avrà una fotocamera frontale migliore. Prima del Galaxy S23, Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Z Fold4, probabilmente all’inizio di agosto.