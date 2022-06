OPPO, il nuovo "iPhone" del momento: ecco perché sta rivoluzionando la tecnologia

Dopo gli ultimi modelli lanciati dall’azienda possiamo dirlo: OPPO sta superando l’amatissimo iPhone per una serie di ragioni che scopriremo tra pochissimo. Intanto vi diamo alcuni indizi: fotocamere motorizzate, connettività di futura generazione e strani prototipi di dispositivi di comunicazione. Insomma, sembra che il marchio cinese che produce smartphone, dispositivi audio, power bank, lettori multimediali e altri prodotti elettronici stia realizzando tecnologie all’avanguardia.

Oppo: 4 nuove tecnologie che faranno la differenza

L’azienda è da anni impegnata nello sviluppo del proprio standard VOOC (Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging). Questo negli ultimi anni è passato da 20W nel 2015, a 25W nel 2019, a 65W nel 2020. Arrivando infine ai primi smartphone dotati di ricarica a 80W all’inizio di quest’anno. L’esempio perfetto è il flagship Oppo Find X5 Pro. Come se non bastasse, è in arrivo un sistema di ricarica a 150W ed un’incredibile prototipo di SuperVOOC a 240W, il quale permette di ricaricare completamente una cella da 4.500mAh in soli 9 minuti!

L’altra nuova frontiera della tecnologia sono le fotocamere nascoste sotto ai display. L’obiettivo è ottenere schermi dai bordi sottili e senza fori o notch, il tutto senza dover ricorrere a sistemi motorizzati o altri strani posizionamenti della fotocamera frontale dello smartphone.

Infine scopriamo un oggetto tecnologico che viene direttamente dal futuro: Air Glass. Trattasi di un accessorio che rende smart gli occhiali. Come spiega Levin Liu, vicepresidente di Oppo e responsabile dell’Istituto di Ricerca Oppo durante INNODAY 2021: “Oppo ha esplorato a lungo le possibilità della realtà estesa e con Air Glass abbiamo finalmente creato uno smart glass che è davvero alla portata dei consumatori. Come suggerisce il suo design futuristico, Oppo Air Glass è destinato a rivoluzionare il modo di vedere e consumare le informazioni. Il display di facile utilizzo può presentare i messaggi chiave di cui abbiamo bisogno proprio davanti ai nostri occhi. Con Oppo Air Glass, il mondo non sarà più lo stesso“.