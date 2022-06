Nostradamus: il profeta sapeva già della siccità che ci sta devastando

Siccità, temperature altissime mai viste prima, condizionatori al massimo, guerre su guerre, vaiolo delle scimmie: è questo lo scenario del 2022. Non ci manca niente e possiamo dirlo forte. Peggio di così non potrebbe andare, almeno che… A parlare è Nostradamus, non un uomo qualunque.

Nostradamus: il profeta prevede il peggio per l’umanità

Cosa vuole dirci l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese? Ve lo diciamo noi: il peggio deve ancora arrivare.

Nei prossimi anni assisteremo ad un grave cambiamento climatico o ad una tempesta solare in cui “gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa”. Anche se, facendo un controllo generale della situazione attuale, sembra che questo si stia già avverando. Per darci una carica in più, Nostradamus accenna: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande“, per poi continuare parlando di un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Almeno su questo possiamo stare tranquilli, perché la NASA ha assicurato che non vedremo asteroidi cadere per almeno 100 anni.

Concludendo in bellezza, vi riportiamo tutte le sue parole di sconforto. Egli dichiara che a breve si verificherà una possibile guerra o un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti collegano all’islamismo. Nostradamus scriveva: “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele”.