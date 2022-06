Esselunga promuove al pubblico italiano una nuovissima campagna promozionale che prevede la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza richiedere un esborso particolarmente esoso o complicato. Il volantino risponde alle normali condizioni a cui siamo abituati, ovvero disponibilità in negozio, e non online.

I prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nello stesso punto d’acquisto, con accessibilità anche alla variante no brand, nel caso in cui comunque si parlasse di uno smartphone di ultima generazione. Il volantino convince tutti gli utenti con una lunga serie di ottime riduzioni, coloro che comunque spenderanno più di 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale per ricevere gratis i codici sconto Amazon ed avere le migliori offerte.

Esselunga: ottime offerte e grandi occasioni per tutti

Un risparmio degno di nota vi attende in questi giorni direttamente da Esselunga, l’ottima campagna promozionale risulta esser perfetta per gli utenti che sono alla ricerca della migliore soluzione su cui fare affidamento, nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile.

Il modello di cui effettivamente consigliamo l’acquisto, è senza ombra di dubbio l’ottimo Apple iPhone 12, un prodotto che è in commercio da più di un anno ormai, ma che ancora oggi è più che valido in termini di prestazioni generali (la variante commercializzata è da 128GB).

Le altre proposte dello stesso volantino di Esselunga, fanno affidamento inoltre su dispositivi decisamente più economici, quali possono essere Galaxy A03, Galaxy A52s, Realme C35, Nokia C20, Xiaomi 11 Lite, Oppo A94 ed altri modelli in vendita a non più di 300 euro.