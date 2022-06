Bennet riesce a far sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere alcun rivale sul territorio nazionale, i prezzi sono bassi e pronti a garantire un eccellente livello di risparmio per coloro che vogliono godere di elevate prestazioni generali.

Il volantino è pronto per far spendere sempre meno gli acquirenti, la campagna promozionale risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli negozi in Italia, senza differenze in termini territoriali, o comunque senza fornire al consumatore la possibilità di accedervi online, approfittando dell’e-commerce nazionale. Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque essere possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Bennet: le nuove offerte e tutti i prezzi più concorrenziali

Con il volantino Bennet gli utenti sono liberi di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, in questi giorni è infatti stata lanciata una campagna promozionale ricchissima di contenuti, al cui apice troviamo l’eccellente Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto ad un prezzo finale che non supera i 699 euro, e prevede comunque la variante da ben 128GB di memoria interna.

Gli utenti sono liberi di accedere anche ad altri prodotti ugualmente interessanti, sebbene i loro prezzi non superino i 299 euro, ed in particolare parliamo di Galaxy A12 o anche di Galaxy A32, per salire poi verso il più interessante e performante Galaxy S20 FE, disponibile proprio a 299 euro.