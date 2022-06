Tutti gli utenti abbonati al servizio in abbonamento di Xbox Game Pass si apprestano a ricevere i nuovi giochi gratis. Il colosso Microsoft, in particolare, ha da poco svelato i nomi dei titoli in arrivo a giugno per gli abbonati e anche le date di arrivo.

Xbox Game Pass : Microsoft rivela i titoli in arrivo in regalo a giugno

Nel corso delle ultime ore il colosso di Mountain View ha rivelato i nomi e le date di arrivo dei nuovi giochi che saranno inclusi nell’abbonamento di Xbox Game Pass a giugno 2022. Tra i giochi annunciati, sono compresi titoli di un certo spessore e molto recenti, come ad esempio il noto videogioco di calcio FIFA 22.

Dal 21 giugno fino al 1 luglio saranno disponibili i videogiochi Shadowrun Trilogy e Total War: Three Kingdoms. Il primo di questi sarà disponibile sia su console che sul cloud, mentre il secondo sarà disponibile su PC. Dal 23 giugno, invece, saranno disponibili il già citato FIFA 22 e il videogioco Naraka: Bladepoint. Il primo sarà disponibile su console, PC e EA Play. Il secondo sarà invece disponibile su console, cloud e PC.

A partire dal 1 luglio sarà invece disponibile il videogioco Far Cry 5 sia su console, che PC che cloud. Per tutti coloro che non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento, vi ricordiamo che fino al 30 giugno 2022 sarà possibile provare per tre mesi ad un costo di 1 euro Game Pass Ultimate. L’azienda ha inoltre comunicato i nomi di alcuni giochi che hanno ricevuto i controlli touch, ovvero Broken Age, Bugsnax, Chinatown Detective Agency, Kraken Academy!!, Life is Strange: True Colors, Ninja Gaiden ∑, Ninja Gaiden ∑2, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, The Dungeon of Naheulbeuk e The Last Kids on Earth.