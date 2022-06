WhatsApp: le tre funzionalità che battono la concorrenza, ecco quali sono

WhatsApp offre tante funzioni ma sul web ce ne possono essere tante altre davvero interessanti.

Le funzionalità più interessanti sono quindi scaricabili dal web e utilizzabili mediante applicazioni di terze parti che possono farvi scoprire nuovi aspetti di WhatsApp.

WhatsApp: le tre funzionalità migliori che potete trovare tramite app di terze parti

Una delle funzioni più ricercate in assoluto anche secondo quelle che sono le parole chiave utilizzate su Google, è quella che permetterebbe di spiare le persone durante la giornata. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa di non invasivo come tanti credono, ma di un’applicazione che prende il nome di Whats Tracker che consente di capire quali sono i movimenti in entrata e in uscita di uno o più contatti. Tale soluzione offre la possibilità di scegliere uno o più contatti dei quali riceverete in diretta una notifica quando questi decideranno di scegliere se entrare o uscire da WhatsApp. A fine giornata avrete anche un report completo con tutti gli orari precisi.

L’altra applicazione che in molti stanno ricercando da quando è venuta fuori la funzione che permette di eliminare i messaggi prima che il destinatario li legga, è WAMR. Secondo quanto riportato infatti risulta davvero interessante l’applicazione visto che salva il contenuto di tutte le notifiche in arrivo, salvando quindi anche quanto scritto nei messaggi che poi verrebbero eliminati.

Infine ecco anche Unseen, applicazione perfetta che consente di intercettare i messaggi in arrivo leggendoli quindi al di fuori di WhatsApp. Questo non comporterà dunque alcun ultimo accesso registrato, non risultare e tutto ciò che ne deriva.