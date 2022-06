Un volantino pieno zeppo di occasioni si staglia all’orizzonte per gli utenti che da tempo sono alla ricerca delle migliori occasioni per spendere poco o niente, ed in parallelo vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale è alla portata di tutti i consumatori, proprio perché al momento risulta essere attiva ovunque in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Coloro che sceglieranno di appoggiarsi a quest’ultimo, inoltre, potrebbero essere obbligati a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (a prescindere dal livello di spesa raggiunto).

MediaWorld: quali sono i nuovi prodotti in offerta

Con il Red Friday di MediaWorld il risparmio è davvero assicurato su un numero sempre crescente di prodotti dai prezzi convenienti e bassissimi, coloro che sceglieranno di acquistare potranno fare affidamento su una selezione praticamente mai vista prima, a cui si aggiungono occasioni da non lasciarsi sfuggire. La più intrigante fra tutte riguarda chiaramente l’Apple iPhone 13, un top di gamma recentissimo, il cui prezzo finale di listino corrisponde a soli 929 euro.

Volendo ridurre la spesa finale da sostenere, restando però sempre nella fascia alta, ecco arrivare Apple iPhone 11, il cui prezzo è di 529 euro, senza nemmeno dimenticarsi dell’ottimo Galaxy S21 FE, anch’esso di recente commercializzazione, il cui prezzo finale non va oltre i 599 euro.

Tutti gli sconti dell’ottimo volantino, lo ricordiamo, sono perfettamente raggiungibili solo sul sito ufficiale ed in negozio, premendo questo link.