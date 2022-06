È da poco iniziata ufficialmente l’estate e, per l’occasione, ho. Mobile ha deciso di lanciare una nuova promozione. Dal 21 al 30 giugno 2022, infatti, sarà disponibile ho. Summer Cashback, con cui sarà possibile ricevere una ricarica da 5 euro in omaggio.

ho. Summer Cashback: la nuova promozione con 5 euro di ricarica omaggio

L’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha da poco lanciato una nuova promozione per festeggiare l’arrivo della bella stagione. Come già accennato, si tratta di ho. Summer Cashback. Con questa nuova promozione sarà possibile ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 5 euro.

La nuova promozione sarà disponibile però soltanto per i nuovi clienti di ho. Mobile. In particolare, potranno ricevere la ricarica in omaggio da 5 euro che attiveranno una nuova sim o sul sito ufficiale oppure presso uno dei negozi fisici autorizzati dell’operatore virtuale. La ricarica in questione arriverà dopo che gli utenti avranno pagare il primo rinnovo mensile dell’offerta prescelta dopo l’attivazione di quest’ultima.

Vi ricordiamo che ho. Mobile sta proponendo diverse offerte molto interessanti per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da diversi operatori, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri. Una di queste offerte include ogni mese ben 200 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamare senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 9,99 euro al mese e sono azzerati i costi di attivazione e della scheda sim. Ci sono poi altre offerte che offrono rispettivamente 50 GB e 150 GB, con prezzi differenti in base all’operatore telefonico di provenienza.