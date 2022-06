Euronics si avvicina il più possibile alle richieste e alle necessità dei consumatori italiani, con una campagna promozionale che spinge tutti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, dal risparmio praticamente assicurato.

Il volantino rispecchia alla perfezione quanto di buono stavamo aspettando di vedere, sebbene presenti una limitazione importante in termini sopratutto di accessibilità sul territorio nazionale. Gli acquisti non possono essere completati ovunque, ma sono limitati a specifici punti vendita di proprietà di alcuni soci; se interessati, consigliamo comunque di recarsi in negozio il prima possibile, onde evitare spiacevoli sorprese.

Non perdetevi i codici sconto amazon, li trovate gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram, vi aspettano ottime offerte.

Euronics: scoperti i nuovi prezzi molto bassi

Con i prezzi del volantino Euronics gli utenti possono davvero pensare di acquistare il meglio del mercato a prezzi complessivamente ridotti, come ad esempio gli ultimi prodotti di casa Apple. Tra questi spiccano MacBook Air, in vendita a soli 899 euro (ricordiamo essere presente sul mercato il nuovo modello), oppure Apple iPhone 12, uno smartphone che, nonostante sia in vendita da più di un anno, ha ancora molto da dire, acquistabile con un esborso finale della modica cifra di 699 euro.

Per coloro che invece la spesa finale da sostenere vuole essere sicuramente inferiore, la scelta potrebbe ricadere su Galaxy S21 FE, disponibile a meno di 500 euro, un prezzo da cogliere assolutamente al volo e perfetto per soddisfare le aspettative dei consumatori. Non manca, infine, il riferimento al foldable più amato del momento, lo Z Flip3 proposto a 699 euro.