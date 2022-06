Auto noleggiate: se fate questi errori andrete incontro alle multe penali

Quante volte avete preso un auto a noleggio senza problemi? Sicuramente almeno una volta nella vita. Ora però è bene che voi sappiate una cosa molto importante che fino ad oggi è passata inosservata. Percorrere erroneamente una corsia riservata o parcheggiare in uno stallo senza autorizzazione è sinonimo di penale.

Auto a noleggio: i criteri alla base della penale per multa o mancati pagamenti

Per molte società è prevista una penale al fine di gestire la multa con auto a noleggio o qualsiasi altro pagamento inevaso (pedaggio autostradale, parcheggio, danneggiamento, ecc.) che pervenga al noleggiatore. “L’importo della prevista penale risulta manifestamente eccessivo in ragione delle suddette attività che il professionista è chiamato concretamente a svolgere nonché in considerazione del costo giornaliero del noleggio”, dichiara l’Antitrust nel bollettino 22/2022.

L’elenco

Oltre al pagamento della sanzione quindi vi è anche una penale per multa o mancati pagamenti. Questa è applicata secondo vari criteri:

– Autovia, 60 €, per qualunque contravvenzione e/o violazione del Codice della Strada contestata al Cliente (pagata o non pagata dallo stesso) di cui alla consegna del veicolo non ne dia comunicazione al noleggiatore;

– B-Rent, 50 €, in ogni caso, per ogni atto che venga recapitato al Locatore, lo stesso avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica;

– Europcar, 45,00 € in caso di infrazioni o 56,00 € per mancato pagamento di pedaggio o parcheggio a carico del cliente consumatore;

– Locautorent, 20 € per le sanzioni di importo inferiore a 30 €; 35 € per sanzioni tra 30 e 70 €; 60 € per le infrazioni più gravi con multa superiore a 70 €;

– Sicily by car, 61 € in caso di assenza del pagamento tempestivo, per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito;

– Sixt rent a car, 39 € per l’accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio.

Le prole dell’Antitrust